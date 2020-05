Hit parade, Marracash sempre in vetta, Ghemon secondo

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Ancora poche le novità nella classifica dei dischi più venduti della settimana secondo le rilevazioni di FIMI/GFK. Marracash continua per la quarta settimana consecutiva a mantenere la vetta con l'album Persona, uscito già da 26 settimane. Ma ad insediarlo è Ghemon che al debutto (uno dei pochi artisti che ha deciso di uscire in questo periodo di pandemia) conquista il secondo posto con il nuovo album Scritto nelle Stelle (e il primo tra i vinili). Al terzo posto, con un balzo di una ventina di posizioni si piazza Travis Scott con Astroworld. L'album è stato spinto verso l'alto dai concerti virtuali organizzati tra il 24 e il 26 aprile sul videogioco Fortnite (con oltre 12 milioni di utenti che hanno guardato l'evento). Ghali con Dna scivola fuori dal podio ed occupa la quarta posizione, davanti a Tha Supreme e al suo 23 6451.

Perdono una posizione anche Dua Lipa, ora sesta con Future Nostalgia, e i Pinguini Tattici Nucleari, con Fuori dall'hype Ringo Starr. Segue The Weeknd con Afterhours.

Chiudono la top ten Ultimo con Colpa delle Favole e la new entry Giulia Molino, terza classificata nell'ultima edizione di Amici, con Va tutto bene.

Tra i singoli conquista la vetta il remix di Bando della giovanissima Anna (già prima con il singolo per diverse settimane) con Madman e Gemitaiz.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 24 al 30 aprile 2020:

1) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) SCRITTO NELLE STELLE, GHEMON (CAROSELLO RECORDS/ARTIST FIRST-ARTIST FIRST)

3) ASTROWORLD, TRAVIS SCOTT (EPIC/GRAND HUSTLE/CACTUS JACK-SONY)

4) DNA, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

5) 23 6451, THA SUPREME (EPIC-SONY)

6) FUTURE NOSTALGIA, DUA LIPA (WARNER RECORDS-WMI)

7) FUORI DALL'HYPE RINGO STARR, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

8) AFTERHOURS, THE WEEKND (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

9) COLPA DELLE FAVOLE, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

10) VA TUTTO BENE, GIULIA MOLINO (ISOLA DEGLI ARTISTI-ARTIST FIRST)

Ecco la classifica dei primi cinque singoli più scaricati:

1) BANDO (REMIX), ANNA, MADMAN & GEMITAIZ (VIRGIN-UNI)

2) THE SCOTTS, THE SCOTTS, TRAVIS SCOTT & KID CUDI (CACTUS JACK/EPIC-SME)

3) GOOD TIMES, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

4) FIORI DI CHERNOBYL, MR.RAIN (WM ITALY-WMI)

5) AUTO BLU, SHIVA & EIFFEL 65 (JIVE-SME)

Infine la classifica dei vinili:

1) SCRITTO NELLE STELLE, GHEMON (CAROSELLO RECORDS/ARTIST FIRST-ARTIST FIRST)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

3) GIGATON, PEARL JAM (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) NEVERMIND, NIRVANA (GEFFEN RECORDS/USM-UNIVERSAL MUSIC)

5) ASTROWORLD, TRAVIS SCOTT (EPIC/GRAND HUSTLE/CACTUS JACK-SONY).