Moschino festeggia 40 anni con 4 stylist

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Moschino festeggia 40 anni in passerella con una sfilata-tributo al fondatore Franco Moschino in programma giovedì 21 settembre, durante la Milano Fashion Week. Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Gabriella Karefa-Johnson e Lucia Liu sono le quattro stylist che creeranno i capi della collezione Moschino Donna Primavera/Estate 2024: ognuna di loro realizzerà 10 look ispirati al lavoro di Franco Moschino. Lo scorso marzo Jeremy Scott ha lasciato il ruolo di direttore creativo del marchio.

Cerf De Dudzeele, già direttore creativo a Vogue America, con il suo personale "Cerf Style" ha dato vita ad un movimento che caratterizza tutt'oggi il sistema moda, ossia quello di vestire "high-low". Katie Grand è la fondatrice di "Perfect Magazine", fashion magazine e agenzia creativa lanciate a Londra nel 2020. Nel settembre dello stesso anno aveva lasciato la carica di Editor In Chief del magazine "Love", da lei lanciato nel 2009 insieme a Condé Nast International. Gabriella Karefa-Johnson, stylist ed editor basata a New York, è conosciuta a livello internazionale sia per il suo spiccato intuito e attenzione verso i nuovi designers, sia per il suo approccio narrativo volto a valorizzare la diversità nel fashion system. Lucia Liu è una fashion stylist e creative director cinese, Styling Director di Harper's Bazaar Cina, nel 2011. (ANSA).