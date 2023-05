Le tendenze moda emergono sempre di più dai negozi virtuali del web, social come Instagram e TikTok rend sempre più diventati dei marketplace per il fashion. Analizzando 120 milioni di utenti on line la piattaforma Stylight ha trovato nove accessori per l'estate 2023 con grandi volumi di ricerche on line. Quali sono? La borsa di rafia extra large che lascia la spiaggia per la città, gli occhiali da sole con lenti arancioni, l'abito anni '70 ad uncinetto per citarne alcuni ASCOLTA IL PODCAST