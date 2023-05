Moda, l'alta gamma di Takaturna recupera il taglio cinetico

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Si chiama Bay of Angels la collezione outerwear firmata Takaturna, brand made in Italy che ha recuperato la tradizione del taglio cinetico per proporre un nuovo modo di vivere la moda. Mentre infatti le tecniche sartoriali tradizionali si basano su modelli statici, il taglio cinetico punta sull'analisi dei movimenti biomeccanici naturali del corpo e permette di lavorare i tessuti con precisione millimetrica. Richiede inoltre minore tempo di cucitura e stiratura, rendendo il processo altamente efficiente e sostenibile. Il risultato è una collezione genderfluid composta da capispalla, pantaloni, jumpsuit, camicie, canotte e t-shirt.

Takaturna nasce dall'expertise della famiglia Comino, che da sessant'anni e tre generazioni condivide la passione per la moda e per lo stile e che si distingue per la produzione a mano di capispalla e abiti haute de gamme realizzati per le più importanti maison di moda italiane e internazionali. L'azienda, che sorge a Mondovì (Cuneo) in quelle Langhe elette a patrimonio Unesco, da sempre attribuisce grande valore alla sostenibilità e agisce in modo etico, inclusivo e trasparente sia a livello di relazioni, gestione aziendale e scelta dei fornitori sia nella selezione dei materiali 100% made in Italy, eco-friendly e rigenerati, sia nella filiera produttiva che controlla direttamente. Francesca Comino, creative director, sottolinea: "Takaturna è il nostro modo di sentire la moda. È un investimento duraturo perché un nostro abito non si getta via, magari lo si regala, ma è e rimane un valore. Questa è la nostra idea di sostenibilità: un prodotto da indossare onesto, accessibile, che guarda alla moda ma non al fast fashion. Un prodotto il più possibile eco-friendly in ogni fase del suo sviluppo". (ANSA).