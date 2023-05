Chanel Metiers d'Art sfila a Tokyo il primo giugno

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Presentata per la prima volta nell'ex Palais de Justice di Dakar nel dicembre 2022, la collezione Métiers d'Art 2022/23 realizzata da Virginie Viard farà tappa giovedì 1 giugno a Tokyo, in Giappone.

Frutto dell'incontro tra Virginie Viard, il regista Ladj Ly e gli studenti del Scuola Kourtrajmé, sono stati realizzati una serie di documentari, quattro video girati a Dakar, da Chanel Creation Studio in rue Cambon a Parigi e negli atelier delle Maisons d'art al le19M di Parigi, inaugurato con una mostra lo scorso dicembre. Chanel presenta ora un quinto episodio inedito prodotto dagli studenti della scuola. Il teaser mostra l'attrice e ambasciatrice Chanel Nana Komatsu mentre viaggia da Dakar a Tokyo. Il viaggio attraverso tre capitali culturali e artistiche inizia a Parigi, continua con la vibrante energia della Dakar e dello spettacolo, e si conclude nel cuore della notte di Tokyo, tra gli emblematici Tokyo Skytree e la frenesia del quartiere di Shibuya. (ANSA).