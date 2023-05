Dolce&Gabbana apre la prima boutique di gioielli a Milano

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - I gioielli e gli orologi di Dolce&Gabbana hanno trovato il loro scrigno ideale nella prima boutique al mondo esclusivamente dedicata ai preziosi del brand. Situata nel cuore del quadrilatero della moda, al numero 3 di via Della Spiga, la boutique è il risultato della collaborazione creativa tra Domenico Dolce e Stefano Gabbana ed Eric Carlson e il suo studio di architettura parigino Carbondale.

La trasparenza del vetro e il nero intenso si rincorrono in un gioco di reciproci richiami che dall'esterno si sposta nel cuore del negozio.

All'interno, quattro stanze dalla dimensione intima sono rivestite di un marmo lucido Nero Marquina, alternato a superfici in legno laccato nero e grandi specchi. In questo ambiente oscuro, le creazioni di gioielleria e orologeria sono esposte all'interno di vetrine cilindriche in metallo nero e vetro. (ANSA).