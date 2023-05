Chanel Cruise 2023724 torna a sfilare in Cina il 2 novembre

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Dopo essere stata svelata martedì 9 maggio a Los Angeles, la collezione Chanel Cruise 2023/24 sarà riproposta a Shenzhen, nella Cina continentale, giovedì 2 novembre prossimo.

Città cinese del design, dell'innovazione e dell'alta tecnologia, questa destinazione è l'ultima delle numerose tappe della collezione crociera della maison francese. Nel dicembre 2021, Chanel aveva celebrato l'apertura della sua prima boutique di moda a Shenzhen, nel distretto di Nanshan. La maison ha 15 boutique distribuite in tutto il territorio della Cina.

Nel tour cinese di Chanel, dopo Pechino nel 2016 con la replica della mostra della collezione Métiers d'art 2015/16 "Paris in Rome", a Chengdu nel 2017 per quella della collezione Crociera 2017/18 "The Modernity of Antiquity", questa sfilata segna il ritorno nella Cina continentale, dalla mostra del 2019 a Shangai, "Mademoiselle Privé". La prossima sfilata sarà il suo primo importante evento dopo la pandemia in questa zona della Cina continentale. La linea Cruise 2024 era stata presentata a Los Angeles il 9 maggio con uno spettacolo nei Paramount Studios a cui hanno partecipato celebrità come Margot Robbie, Kristen Stewart e Elle Fanning.

Situata sul delta del fiume al confine con Hong Kong, Shenzhen è passata, nel corso di diversi decenni, da un'economia basata sulla pesca a diventare la Silicon Valley cinese, popolata da 13 milioni di persone. Si è classificata al numero otto in tutto il mondo nell'elenco di Forbes di aprile delle città con il maggior numero di miliardari, appena dietro Mumbai e davanti a Singapore, diventando una calamita per i marchi di lusso.

(ANSA).