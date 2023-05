Il garden party di Luisa Beccaria sfila a Palazzo Taverna a Roma

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Luisa Beccaria torna nella città eterna, palcoscenico già frequentato negli anni passati per le presentazioni della sua haute couture. Roma è per la stilista milanese "costante stimolo creativo e dimora di amicizie preziose" rivela. Ad accoglierla è l'amica Violante Guerrieri Gonzaga, creatrice di Vioscookin, brand che si occupa di cucina, lifestyle e arte della tavola.

Nella celebre terrazza di Palazzo Taverna, la nuova collezione Primavera/Estate viene indossata da modelle d'eccezione, assieme alle borse di Sophie Habsburg e agli accessori di Sonia Petrof, in un'alleanza tra donne. Il giorno seguente, martedì 23 maggio, gli stessi abiti saranno protagonisti negli store di Vio's e Sophie Habsburg, adiacenti a Palazzo Taverna. Oltre agli iconici cocktail dress, la collezione propone leggeri abiti in chiffon sui toni del bianco, azzurro e argento, freschi caftani, costumi fiorati e cappelli matchy, disponibili anche pezzi in special order per i prossimi garden party. Luisa Beccaria è originaria di Milano, dove vive, ed è una delle donne più famose nel panorama dell'alta moda. Stilista molto conosciuta nel jet set, ha firmato alcuni degli abiti più amati dalle star di mezzo mondo, reali compresi. Ha creato abiti persino quello per il royal wedding di Lady Gabriella Windsor, nipote della regina Elisabetta. Anche Camilla Parker Bowles indossa le sue creazioni, così come Melania Trump, Madonna, Jennifer Lopez, la regina Rania di Giordania, Nicole Kidman, Kate Winslet, Angelina Jolie. Ha cominciato a disegnare giovanissima, seguendo una naturale inclinazione. A 20 anni ha esposto le sue prime creazioni nella galleria d'arte di Piero Fornasetti, primo evento di una luminosa carriera che nel 1991 l'ha portata a debuttare nell'alta moda a Roma. Anche la sua vita è affascinante: Luisa Beccaria discende dello storico giurista del 1700 Cesare Beccaria, e da Giulia Beccaria, madre di Alessandro Manzoni. Sposata dall'83 con il nobile siciliano Lucio Bonaccorsi di Reburdone, ama rifugiarsi con il marito e i loro cinque figli tra le colline siciliane dell'antico feudo di Castelluccio, vicino Noto, tenuta della famiglia del consorte immersa nel cuore della Sicilia. (ANSA).