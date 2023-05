Valentino Haute Couture sfilerà nello Chateau de Chantilly

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - La collezione Valentino Haute Couture Fall/Winter 2023-24, sfilerà nello Chateau de Chantilly il 5 luglio prossimo. Dopo la scalinata di Trinità dei Monti la maison disegnata da Pierpaolo Piccioli torna a mostrare e sue collezioni in Francia e sceglie lo storico Château de Chantilly, circondato da meravigliosi giardini alla francese e da opulenti giochi d'acqua, situato a soli 50 chilometri dal centro di Parigi.

Al suo interno, un labirinto di corridoi conduce a saloni sfarzosi, colmi di ritratti reali e di gioielli del Rinascimento. È in questo luogo, in cui riecheggia la storia più sfarzosa, Pierpaolo Piccioli presenterà la sua prossima collezione di alta moda, che sarà trasmessa in diretta sul sito e sui canali social della maison.

Il castello di Chantilly è uno dei più bei gioielli della corona del patrimonio culturale francese. È opera di un uomo dal destino straordinario: Henri d'Orléans, duca d'Aumale (1822-1897), quinto figlio della Regina Maria Amelia e del Re Luigi Filippo, ultimo re di Francia. Grazie alle precauzioni prese dal Duca d'Aumale nel suo testamento, Chantilly rimane, più di un secolo dopo, una vetrina di opere conservate dove continua a regnare il fascino dell'Ottocento. Considerato il più grande collezionista del suo tempo , il Duca d'Aumale, coadiuvato da abili consiglieri, costituì una favolosa collezione di preziosi libri, dipinti, disegni e oggetti d'arte decorativa, con i quali al suo ritorno progettò di valorizzare il dominio di famiglia a Chantilly per la Francia. (ANSA).