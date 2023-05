Monte-Carlo Fashion Week, torna Genny e chiude la kermesse

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Sarà Genny, il marchio disegnato da Sara Facchini Cavazzi, a chiudere il 20 maggio la Monte-Carlo Fashion Week (MCFW) cominciata il 17. Un ritorno per la maison italiana che era stata già special guess nel 2018 della MCFW, evento ufficiale della moda del Principato di Monaco. Fausto Puglisi, direttore creativo della Roberto Cavalli, esporrà alcuni outfit iconici creati per la maison di cui è alla guida dal 2020, e riceverà il legacy award.

La decima edizione della manifestazione nata nel 2013 e organizzata dalla Chambre Monégasque de la Mode (CMM), fondata da Federica Nardoni Spinetta nel 2009 e da lei presieduta, in partenariato con il governo Monegasco e la Mairie di Monaco, è in scena in questi giorni con capsule collection, resort, cruise. Tutto sotto l'alto patrocinio della Principessa Charlène di Monaco. La manifestazione ha debuttato al Fashion Hub dello Yacht Club di Monaco, dove si sono tenute anche le conferenze aperte da Benoit-Louis Vuitton, corporate director of Louis Vuitton che hanno visto alternarsi argomenti moda, impresa, circolarità, inclusività, cultura, arte. Le sfilate si svolgono invece nel Museo della Collezione delle Automobili di S.A.S.

Principato di Monaco.

Ad aprire le passerelle è stato Simone Guidarelli, creative director e celebrity stylist, che ha presentato la sua collezione ispirata dal suo amore per la natura. A seguire il defilé del brand monegasco Beach & Cashmere Monaco by Federica Nardoni Spinetta che ha proposto una collezione dedicata ai motori, responsabile ed etica, grazie all'uso di dead-stock e di materiali naturali e sostenibili. Ad accompagnare gli outfit le calzature del brand monegasco Von Lowenstein. In passerella anche il marchio monegasco Marlea Monte-Carlo con una collezione ispirata alle vacanze in Costa Azzurra, ma anche il lusso eco-sostenibile di Fitme Monte-Carlo.

Tra gli altri brand in calendario, Velvet pink Banana, Uprising, Thalie Paris, Mami Okano, Flavia Fleming, Nicolò Tonetto e Laura Spreti. Chiudono i runway di Collini Milano 1937 e di Genny. Con lo stile raffinato di Sara Cavazza calerà il sipario sulle sfilate di Monte Carlo con uno show nel Verrière del Grimaldi Forum. (ANSA).