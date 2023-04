Peter Hawkings è il nuovo stilista di Tom Ford

(ANSA) - NEW YORK, 28 APR - All'indomani della sfilata finale di Tom Ford, il brand fondato 13 anni fa dallo stilista texano ha annunciato che Guillaume Jesel è stato nominato presidente e amministratore delegato Peter Hawkings, che gia' disegna la linea uomo, sara' il nuovo direttore creativo.

L'annuncio sigilla la chiusura dell'acquisizione del brand da parte del gigante dei cosmetici Estee Lauder, con il gruppo Zegna come licenziatario a lungo termine per la moda e gli accessori e Marcolin per gli occhiali.

Zegna nominera' in luglio un Ceo di Tom Ford Fashion che assumera' il ruolo nel terzo trimestre dell'anno. I nuovi leader - afferma un comunicato - lavoreranno assieme per assicurare un'immagine coerente e coesa attraverso tutti i prodotti, la comunicazione e la vendita al dettaglio. Ford e Domenico De Sole continueranno fino alla fine dell'anno a essere consulenti del brand. (ANSA).