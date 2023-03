La nuova K-Way, cambio generazionale e sponsor Coppa America

(ANSA) - PARIGI, 26 MAR - "Sono trascorsi 50 anni. Il nostro prodotto è diverso, la moda è diversa e la funzionalità è diversa. Ma il concetto è lo stesso: K-way è un capo funzionale, per tutti i giorni, sia per andare a scuola sia per andare a sciare o in barca a vela. E piace adesso come piaceva allora, noi abbiamo cambiato restando fedeli alla storia del marchio": seduto ad un tavolo del Café de la Paix, in place de l'Opéra, a raccontare il "cambio generazionale", il nuovo volto e i progetti di K-Way, c'è Lorenzo Boglione, vicepresidente di BasicNet, società che oltre a K-Way controlla i marchi Robe di Kappa e Superga.

La location non è casuale perché lo storico caffè parigino che si affaccia sull'Opéra Garnier fu il luogo in cui, 58 anni fa, l'idea del più celebre impermeabile colorato balenò nella mente del suo creatore, il francese Léon-Claude Duhamel.

E in occasione del suo 160/o anniversario, il Café de la Paix, che ha fornito a K-Way l'arredo dei suoi celebri tavoli di marmo per la settimana della moda a Milano, ha ospitato un grande party del celebre marchio francese ora sviluppato in Italia.

In questi giorni, K-Way ha dato una svolta a quella che - nella nuova dinamica - è diventata una priorità dell'azienda: la collaborazione con grandi protagonisti dello sport, sotto forma di sponsorizzazioni. E la più importante si chiama "Orient Express", la barca francese che sarà protagonista della 37/a edizione della Coppa America, che si terrà a Barcellona tra agosto e ottobre del 2024. K-Way realizzerà l'abbigliamento tecnico da regata, la collezione tempo libero e sarà con il suo marchio presente sul fiocco della barca. (ANSA).