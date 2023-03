Collezione Mugler H omaggia il fondatore della maison francese

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - H&M annuncia la sua nuova collaborazione con la maison francese Mugler, realizzata dal suo direttore creativo Casey Cadwallader. La collaborazione racchiude l'essenza stessa di Mugler, pioniere della ribellione alle regole, maestro di libertà di espressione, di glamour e di uno stile audacemente sexy per la sua epoca di esordio.

Fondata dallo stilista francese Manfred Thierry Mugler nel 1973, la maison ha anticipato i temi della body positivity, della fluidità di genere e della trasformazione che dominano la moda oggi. La storia di Mugler è una storia di sfilate avant-garde e haute couture che rompono i confini; la bellezza visionaria che trascende i limiti, abbracciando l'ultraterreno, il non binario e il tecnologico. Il confronto sulla collaborazione con H&M è cominciato prima della scomparsa del fondatore della maison Manfred Thierry Mugler nel gennaio 2022.

Il designer americano Casey Cadwallader è entrato a farne parte nel 2018, conferendo a Mugler un'allure nuova, capace d'interpretare la storicità della maison, unendo presente e futuro e creando una serie di capi riconoscibili, tra i quali i classici modelli iconici di Mugler. "Siamo orgogliosi di celebrare l'eredità di Manfred Thierry Mugler con questa collezione", commenta Ann-Sofie Johansson, creative advisor di H&M. "È un onore collaborare con H&M - aggiunge Cadwallader - . La collezione è una celebrazione di tutto ciò che definisce Mugler come una maison e ogni pezzo è un autentico, dai body che sono diventati i capi più iconci, ai tagli sartoriali, ai denim lavorati". La collezione sarà presentata l'11 maggio in selezionati punti vendita e online. La silhouette riflette la vestibilità Mugler attuale: spalline strutturate e grandi, forte attenzione al punto vita, un'ode alle forme e alle linee del corpo. Una visione che si unisce al design contemporaneo, affiancata da una serie di remake d'archivio molto speciali, in edizione limitata, selezionati da Cadwallader, testimonianza del ruolo centrale di Mugler nei periodi gloriosi delle passerelle degli anni '80 e '90. (ANSA).