La maison Pucci sfilerà il 4 maggio a Firenze

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Un anno e mezzo dopo il suo debutto come direttrice creativa di Pucci, Camille Miceli ha deciso di far sfilare la sua nuova collezione a Firenze, il 4 maggio. Un "ritorno a casa" che avviene esplorando in modo fresco le radici della maison e come continuo omaggio al suo fondatore il marchese Emilio Pucci.

Ancora non rivelata la location che ospiterà la prima passerella di Pucci disegnata dalla designer, la quale fino a oggi ha preferito eventi moda diluiti nell'arco di più giorni.

La sua prima collezione per Pucci (Gruppo Lvmh) è stata presentata nell'aprile 2022 con un programma di due giorni che comprendeva una session di yoga e una cena sulla spiaggia dell'isola di Capri, dove Emilio Pucci nel 1951 aprì la sua prima boutique. A dicembre il secondo appuntamento: una tre giorni a St. Moritz, dove è stata svelata la collezione di skiwear Pucci x Fusalp. La collezione estiva intitolata "Initials E.P." sarà disponibile online e nelle boutique a partire dal giorno della sfilata a Firenze. (ANSA).