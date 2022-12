Valentino Party Collection apre Cortina Fashion Week

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Valentino The Party Collection 2022 va in alta quota e conquista le vette di Cortina d'Ampezzo, nel rifugio Ria De Saco, acquistato di recente dalla famiglia di imprenditori Kraler. Per tre giorni, dall'8 al 10 dicembre, la collezione glamour di Valentino dedicata alle feste natalizie sarà la protagonista dello chalet, dove ospiti e sciatori potranno godere anche dello show cooking firmato dello chef Graziano Prest, che si esibirà nell'arte culinaria della tradizione locale. Nella città sciistica che accoglierà le Olimpiadi e Paralimpiadi di marzo 2026, il glamour della Valentino The Party Collection colorerà il rifugio di oro, viola, verde e altre tonalità caleidoscopiche. Il programma proseguirà venerdì 9 dicembre all'Alexander Girardi Hall dove sbarcherà Regeneration stories Road to Milano Cortina 2026: Il valore della rigenerazione nelle strategie di sviluppo del territorio, con Roberto Alverà, vicesindaco e assessore al Turismo di Cortina d'Ampezzo, Simonetta Cenci, assessore Urbanistica Comune di Genova, Daniela e Franz Kraler, Matteo Mantovani. Stesso giorno Ista Ski Area ospiterà, ai piedi delle Tofane, la fiaccolata sulla neve. Seguirà l'Hanami show, spettacolo visionario di arte circense e funanbolica. Sabato 10 dicembre sarà possibile assistere a spettacoli di luci con attrazioni itineranti lungo tutte le vie del centro grazie ai busker provenienti da tutta Italia.

L'evento Valentino The Party Collection 2022, che fa da apripista alla stagione invernale cortinese autunno-inverno 2022/23, concluderà con un esclusivo cocktail, il 10 dicembre, la Cortina Fashion Week, all'interno della boutique Franz Kraler in Corso Italia. (ANSA).