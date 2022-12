Fashion Awards, Piccioli per Valentino Designer dell'anno

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Il premio come Designer dell'anno ai Fashion Awards 2022, premi del British Fashion Council (BFC) presentati da Diet Coke, è stato assegnato a Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino. La cerimonia di consegna c'è stata il 5 dicembre a Londra.

L'evento va ad aumentare i fondi per l'ente benefico BFC Foundation che assegna borse di studio, sovvenzioni e tutoraggio per i talenti dell'industria della moda. La manifestazione, spiega un comunicato della Valentino, "celebra il ruolo della moda nell'espressione di sé, evasione e ottimismo. Riconosce anche gli individui, i marchi e le aziende eccezionali la cui immaginazione e creatività hanno aperto nuovi orizzonti nella moda a livello globale negli ultimi 12 mesi, trasformando le possibilità della moda oggi".

Nel corso della serata, presentata dall'attrice britannica e giamaicana Jodie Turner-Smith, sono stati assegnati ventitré premi tra cui quindici Leaders of Change. Candidati e vincitori dei Fashion Awards sono votati da una giuria internazionale composta da oltre 1000 esperti del settore. (ANSA).