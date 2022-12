Cavalli celebra ritorno negli Usa con party rinascimentale

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Una party speciale avvenuto nell'Ancien Spanish Monastery a nord di Miami Beach - location che rappresenta il Rinascimento nel territorio americano - ha celebrato il ritorno della maison Roberto Cavalli negli Stati Uniti. Il monastero è un chiostro medievale spagnolo costruito nella città di Segovia durante il XII secolo e smantellato nel XX secolo per essere inviato a New York alla fine degli anni Venti, per poi essere rimontato a Miami nei primi anni Sessanta.

Originariamente chiamata "Il Monastero di Nostra Signora, Regina degli Angeli", nella location è stata svelata la capsule collection Wild Leda, disegnata dal direttore creativo della maison, il designer Fausto Puglisi.

"Stasera - ha detto Arnaud Bazin, vice presidente merchandising di Roberto Cavalli -celebriamo il nostro futuro creativo sotto Fausto Puglisi, mettendo il suo marchio indelebile di creatività e artigianalità sulle nostre collezioni, basandoci sull'ispirazione del nostro passato - un'anteprima esclusiva della capsule collection Wild Leda, Couture dove creiamo pezzi che imitano il bellissimo "vestono" della natura avvalendosi dell'aiuto di alcuni dei migliori artigiani in tutta Italia, utilizzando le competenze tramandate di generazione in generazione, e la casa Cavalli, che celebra la bellezza a casa, dove si trova il cuore, e per oggi la nostra casa è Miami".

All'evento hanno partecipato celebrità come l'attrice americana Bella Thorne e influencer come Tina Leung, Xenia Adonts, Shea Marie. (ANSA).