Tisci lascia Burberry e al suo posto arriva Daniel Lee

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Riccardo Tisci lascia la direzione creativa di Burberry all'inglese Daniel Lee, ex Bottega Veneta.

La sfilata londinese di lunedì per la Primavera/Estate 2023 è stata l'ultima da Burberry per lo stilista italiano, a capo del team stilistico della maison britannica da cinque anni. Daniel Lee comincerà ufficialmente il suo mandato il prossimo 3 ottobre, operando fianco a fianco di Jonathan Akeroyd (ex Versace), diventato ceo del marchio all'inizio del 2022. Nel suo nuovo ruolo Lee, classe 1986, supervisionerà tutte le collezioni e debutterà in passerella alla London Fashion Week nel febbraio 2023.

Nato e cresciuto a Bradford, in Inghilterra, Lee è un designer pluripremiato e uno dei più seguiti talenti creativi britannici della sua generazione. Dal 2018 al 2021 è stato direttore creativo di Bottega Veneta (Gruppo Kering), dove ha contribuito a rinnovare il marchio, che ha lasciato poco dopo la sfilata della primavera 2022 a Detroit. In precedenza ha lavorato da Celine, di cui è entrato a far parte nel 2012, ma anche da Maison Margiela, da Balenciaga e da Donna Karan. (ANSA).