Sfila la Martha Graham di Saint Laurent

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Il fashion show dei fashion show di Saint Laurent, sotto la Tour Eiffel, porta in scena la nuova collezione per la Primavera/Estate firmata da Anthony Vaccarello, il designer belga arrivato alla direzione creativa della maison dal 2016.

La collezione mostra un connubio perfetto tra i codici di monsieur Yves, l'eleganza e la sensualità, e lo stile minimal di Vaccarello. E' una sintesi del glamour in chiave dark. Le icone che hanno ispirato lo stilista sono la Grace Jones degli anni Ottanta e la Martha Graham degli anni Trenta con i suoi abiti tubolari.

Sfilano cappotti doppiopetto con le spalle over, lunghi abiti di jersey con gli orli fino a terra e capi che avvolgono il corpo ricordando le mise tubolari di Martha Graham, cagoule dress, tank dress trasparenti, trench di pelle. La palette spazia dal verde oliva al melanzana e al burgundy, dal nero al marrone e al tabacco. (ANSA).