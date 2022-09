Msgm, liberi di amare e di sposarsi

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Questa collezione è stata pensata lo scorso giugno, ma essere liberi di amare e di sposarsi con chi si vuole mi sembra un bellissimo messaggio alla vigilia del voto" dice Massimo Giorgetti, direttore creativo di Msgm, convinto che un designer oggi debba "dare dei messaggi. Domani quando votiamo teniamo a mente questo amore e unione, pensiamo al clima e al mondo" è il suo invito.

Come invito alla sfilata invece c'erano due fedi, ad anticipare il tema di stagione, il matrimonio, riletto in chiave Msgm - il cui direttore creativo spiega di essere felicemente sposato da 3 anni - e guardando a una sposa decisamente originale come Uma Thurman in Kill Bill. Ecco che la passerella si apre sull'abito di tulle bianco con piccolo velo in testa ma abbinato ai denim con applicazioni di plastica. Il tulle diventa poi minigonna o abito a bambola, portato con le calze o i leggings di pizzo con le ruche, mentre le fedi si trasformano in applicazioni sul completo 3 pezzi giacca, crop top e culotte.

Non manca la sposa in nero omaggio a Truffaut, mentre la biancheria intima da prima notte di nozze diventa l'irriverente stampa di T-shirt e felpe.