Lily Reinhart è la Face of the Future di Max Mara

(ANSA) - MILANO, 22 SET - L'attrice Lily Reinhart, che oggi è stata ospite alla sfilata di Max Mara SS23, è la vincitrice del 2022 Women In Film Max Mara Face of the Future Award© recipient, istituito nel 2006.

Lily Reinhart è una delle giovani attrici più in vista a Hollywood, nota per aver recitato nel ruolo di Betty Cooper nella serie cult Riverdale. Il Women In Film Max Mara Face of the Future Award viene assegnato a un'attrice, icona di stile, che sta vivendo una svolta nella sua carriera nell'industria del cinema e della televisione, con particolare attenzione al contributo apportato alla comunità. Nelle edizioni passate il premio è stato consegnato a Zazie Beetz, Alexandra Shipp, Zoey Deutch, Natalie Dormer, Kate Mara, Rose Byrne, Hailee Steinfeld, Chloë Grace Moretz, Katie Holmes, Zoe Saldana, Elizabeth Banks, Ginnifer Goodwin, Emily Blunt e Maria Bello. (ANSA).