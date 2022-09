Roberto Cavalli, accordo con Swinger per linea Just

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Roberto Cavalli ha firmato una partnership pluriennale con Swinger International che si occuperà della produzione delle collezioni ready to wear, pelletteria, accessori e calzature uomo e donna per la linea Just Cavalli, la young label del gruppo fondata nel 1998. Il network retail e il nuovo online store del brand saranno operati direttamente da Cavalli, mentre la rete wholesale - si legge in una nota - sarà gestita da Swinger International.

I frutti di questa joint venture saranno visibili a partire dalla collezione Primavera/Estate 2023 disegnata dal team interno di Cavalli e sviluppata da Swinger International.

"Abbiamo grandi obiettivi per Just Cavalli, che incarna lo spirito più giovane, contemporaneo e urban della nostra offerta, rafforzando, la nostra presenza sui mercati globali con una proposta completa e ampia," dichiara Ennio Fontana, General Manager di Roberto Cavalli. "Nel giro di 4 anni, ci aspettiamo - annuncia Fontana - di portare il fatturato di Just Cavalli a 80 milioni di euro".

Aggiunge Mathias Facchini, Presidente di Swinger International: "Con la stagione PE23 parte un rilancio importante di Just Cavalli che ci vedrà protagonisti nello sviluppo dei mercati globali, con un prodotto di qualità che incontra le esigenze e i gusti delle nuove generazioni di consumatori, preservando intatto lo spirito originario del brand." La crescita del brand - conclude la nota - partirà da mercati già consolidati come l'Europa, il Medio Oriente e gli Stati Uniti, per interessare in una seconda fase i paesi asiatici.

