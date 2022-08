Barbiecore, rosa e iperfemminile la moda dell'estate 2022

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Un minidress con le spalline sottili, o un due pezzi fasciante corto sotto al seno e a metà coscia, un paio di shorts, un cappello con visiera, ma soprattutto una minigonna stretta e poi il colore: rosa, possibilmente carico, come il rosa bubble gum, materico quasi ad arrivare al fucsia.

La tonalità dunque e l'estetica che rimanda agli anni '80, uniti all'attesa per il film Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling che uscirà nel 2023 e sta facendo impazzire ad ogni foto che viene rilasciata hanno fatto esplodere lo stile Barbiecore. Da TikTok a Depop a Instagram, non c'è dubbio che sia lo stile dell'estate 2022. E se il troppo ci lascia perplessi, rosa bon bon da capo a piedi, si può sempre essere di moda con qualche accessorio a tema.

Ma che cos'è il Barbiecore? Un look iperfemminile e sexy, con minigonna e scarpe con plateau e, naturalmente ed ovviamente tutto rosa. Quando Anne Hathaway per la sfilata di Valentino a Roma a Trinità dei Monti si è fatta fotografare tutta pink si è capito che poteva essere testimonial involontaria (?) della tendenza, inclusa la scarpa con zeppa altissima che è tra i modelli trend di questa stagione.

Barbie è la musa ispiratrice del 2022 in un trend che è esploso ma convive con altre due tendenze almeno: il 'gotico estivo' ossia il tutto nero meglio ancora se con stivali nonostante il caldo e il Coastal Grandmother (letteralmente "la nonna che vive sulla costa) rilanciato da TikTok per i giovani riscoprendo i film di Nancy Meyers Tutto può succedere con Diane Keaton e Meryl Streep in È Complicato.

Come è il Coastal Grandmother? Un look comodo, chiaro, tra beige e bianco, composto di pantaloni di lino, camicie bianche, abiti larghi, caftani, cardigan leggerissimi aperti e lunghi abbinati a pantaloni ampi, borse in rafia e cappello di paglia. Da mixare secondo il proprio gusto personale. (ANSA).