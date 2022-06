Pitti Bimbo, per junior +15,5 % fatturato 2021

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Pitti Bimbo scalda i motori e torna indipendente: dopo due edizioni realizzate in concomitanza con Pitti Uomo, ecco tre giorni di full immersion (22-24 giugno alla Fortezza da Basso) dedicati al rilancio di un segmento che mostra i primi segnali di ripresa.

Come la moda maschile anche il settore junior ha archiviato il 2021 con un fatturato in crescita (+15,5%), una dinamica che riporta il livello a poco più di 3 miliardi, ovvero su valori lievemente inferiori a quelli del 2019. Secondo i dati di Sistema moda Italia, l'export di comparto, dopo la flessione del 13,7% nel corso del 2020, ha archiviato un aumento del 18,6% (1,3 miliardi di euro). Anche il 2022 si è aperto con una prosecuzione dell'andamento favorevole, con il primo bimestre in aumento del 5%. Un dato confortante, anche guardando al dettaglio dei segmenti: nel 2021 l'export del solo abbigliamento per neonati ha segnato un +18,8%, per un totale di 170,2 milioni di euro circa, diretto verso Spagna, Francia, Germania ed anche Emirati Arabi. Ecco che con queste premesse prende il via l'edizione 95 della fiera junior, cui partecipano 211 brand, dei quali 143 esteri, con le collezioni primavera-estate 2023.

Diversi gli eventi: una live performance del Piccolo Coro Melograno con i bambini a indossare i capi della collezione Wildkind, il debutto della nuova Miss Blumarine e di Helmstedt Little, la collezione kidswear della giovane artista e designer danese Emilie Helmstedt, una delle voci emergenti di maggior talento della scena danese, che grazie alla sua creatività ha partecipato al famoso LVMH Prize 2020. Pippi Calzelunghe è la special guest del salone con uno spazio a lei riservato al Padiglione Cavaniglia. In mostra oggetti iconici, pezzi heritage, tavole e libri da collezione che celebrano un personaggio che non ha smesso di esercitare il suo carisma: bambina indipendente, creativa, amante degli animali. E proprio i personaggi di film e fumetti sono i protagonisti di tante collezioni junior di tante aziende che fanno molto del loro fatturato in Italia, un paese in cui il segmento ha mostrato un recupero nel 2021. (ANSA).