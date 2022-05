La sua Voghera dedica una mostra a Valentino

(ANSA) - PAVIA, 11 MAG - Una mostra dedicata a Valentino Garavani, fondatore della Maison Valentino, in occasione dei 90 anni che compie proprio oggi, mercoledì 11 maggio. Ad ospitarla, sino al prossimo 5 giugno, è il Teatro Sociale di Voghera (Pavia), la città oltrepadana dove è nato. "Un traguardo da festeggiare - si legge nella nota che annuncia l'iniziativa -, raccontando una figura unica che in 50 anni di carriera ha definito uno stile e una personale idea di bellezza, li ha declinati in infinite forme, li ha saputi sempre rendere rilevanti per il contemporaneo introducendo in quel contemporaneo un'idea di futuro e ha costruito un sistema di segni oggi più vivo e multiforme che mai, anche grazie al lavoro di Pierpaolo Piccioli".

Al Teatro Sociale di Voghera (Pavia) dall'11 maggio è aperta al pubblico un'installazione dedicata alle creazioni che Valentino ha realizzato dagli anni '60 a tutti gli anni 2000.

Sul palco una selezione di abiti rossi, il segno più potente, riconoscibile e riconosciuto, il colore che ha preso il nome del suo ideatore. Accanto agli abiti anche "bozzetti, disegni, schizzi, ritagli di giornale, fotografie e documenti che restituiscono al visitatore lo spirito del tempo in cui quegli abiti sono stati mostrati per la prima a volta al mondo e ricostruiscono grazie a racconti minimi come il mondo li ha accolti e percepiti". In occasione del 90/o compleanno del suo fondatore, la Maison Valentino ha realizzato la felpa "Valentino Happy Birthday Mr. V", in edizione limitata, che riporta in rosso la celebre massima di Valentino Garavani: "I love beauty, It's not my fault" ("amo la bellezza, non è colpa mia"): il ricavato della vendita sarà donato alla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. (ANSA).