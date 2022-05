Ibrahim Kamara eredita direzione artistica di Off-White

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - E' Ibrahim Kamara il nuovo direttore artistico di Off-White marchio cool fondato a Milano dal compianto stilista Virgil Abloh, scomparso prematuramente nel 2021. Kamara si unisce a Off-White c/o Virgil Abloh come art & image director assieme un collettivo di creativi. Lui supervisionerà la direzione del marchio. La relazione di Ibrahim con Virgil e Off-White, è nata attraverso Instagram e si è approfondita negli ultimi 3 anni. Nel nuovo ruolo, Kamara svilupperà ulteriormente la sua influenza approfondendo la sua conoscenza sulle collezioni, sull'immagine e sui contenuti del marchio.

Kamara è nato in Sierra Leone nel 1990 ed è cresciuto in Gambia, ma vive a Londra da quando aveva 11 anni. Il suo debutto nella moda risale al 2016, durante il suo ultimo anno di studi alla Central Saint Martins, con un progetto battezzato 2026, una collezione di abiti raccolti a Johannesburg e indossati da amici della fotografa Kristin-Lee Moolman. Come stylist e curatore ha firmato progetti editoriali come i-D, celebrity e fashion house, quali Burberry, Riccardo Tisci ed Erdem. (ANSA).