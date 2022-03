ITS celebra 20 anni creatività e lancia ITS Contest 2022

(ANSA) - TRIESTE, 17 MAR - Compie 20 anni ITS - International Talent Support, la piattaforma creata da Barbara Franchin per cercare e promuovere giovani designer di talento nel mondo, come Demna Gvasalia (dir. creativo Balenciaga), Matthieu Blazy (dir.

creativo Bottega Veneta), James Long (dir. creativo Iceberg), per citarne alcuni. Con l'occasione il metaforico viaggio dell''arca' di ITS continua, e lancia ITS Contest 2022 con ITS Arcademy. L'iniziativa è stata presentata oggi in conferenza stampa.

"The Ark of Creativity" è invece il claim di questa edizione: ricerca di creatività pura. ITS Contest 2022 si terrà a Trieste il 9 e 10 settembre, con creazioni dei finalisti in fashion, accessories e jewellery. Le iscrizioni per partecipare al concorso sono aperte fino all'8 maggio.

Barbara Franchin, fondatrice e direttrice di ITS, sottolinea che "ITS naviga i mari della creatività recuperando straordinari progetti dalle acque, opponendosi con ogni forza all'azione dell'entropia"; è "la nostra eredità per il futuro". Ed annuncia che a settembre "l'arca ITS troverà casa: gli spazi di ITS Arcademy", archivio, spazio espositivo e accademia dove è custodita una collezione composta da 14.359 portfolio, 1.077 fashion items, 160 accessori, 118 gioielli e oltre 700 progetti fotografici. Arcademy sarà anche centro di formazione. ITS Arcademy aprirà le porte al pubblico con un allestimento: "La Prima Mostra", curata dallo storico francese della moda Olivier Saillard, con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali.

In un messaggio il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga ha ricordato che "la Regione Fvg ha sostenuto con grande convinzione il progetto ITS Arcademy", nella convinzione che la 'casa della creatività' in un palazzo storico di Trieste creerà "le condizioni per investire nelle generazioni future e per far nascere nuovi posti di lavoro", attraendo "sempre più giovani dall'estero" e collocando "Trieste nel panorama internazionale della creatività". (ANSA).