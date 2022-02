Gucci, Vault si evolve tra capsule e metaverso

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - Si evolve sempre di più lo spazio online Vault, concepito da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, come un concept store che diventa luogo di perenni esperimenti: parte dalla presenza di preziosi articoli della maison fino ad arrivare a incursioni nel metaverso.

"Vault è un progetto su cui ho lavorato con dedizione e cura.

È un laboratorio aperto dove far entrare nuovi agenti chimici per continuare a sperimentare. - racconta Alessandro Michele -.

Per me è fonte di grandissima felicità, perché fa circolare energie diverse e celebra il mio amore per gli oggetti". Così oggi sugli scaffali virtuali di Vault si trovano rari oggetti vintage Gucci accanto a creazioni di designer di oggi, marchi prestigiosi cari ad Alessandro Michele, con capsule collection esclusive o attraverso un'accurata scelta di pezzi.

Uno dei primi marchi a creare una selezione di prodotti in edizione limitata per Vault è la maison belga Delvaux, antica azienda di pelletteria di lusso, fondata nel 1829. In mostra una serie di otto mini bag del modello Brillant. Charvet, la camiceria più antica del mondo, fondata nel 1838 in Place Vendome a Parigi, presenta una collezione di cravatte, papillon, fazzoletti da taschino o boutonniere di tessuto, realizzate in fantasie d'archivio rieditate solo per Vault. L'offerta include anche brand come Erl, Wales Bonner, Martine Rose e Vans, che si andranno ad affiancare alle griffe già ospiti della line-up iniziale: Collina Strada, Cormio, Rui e Rave Review. (ANSA).