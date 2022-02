Zendaya protagonista della nuova campagna di Valentino

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Valentino Rendez - Vous punta sul concetto di movimento, l'incontro tra l'interno e fuori, tra l'intimità di una persona e le relazioni sociali. Questo è il leitmotiv della nuova campagna Valentino con protagonista Zendaya, girata e girata al Warner Bros Studios, a Los Angeles.

Zendaya fluttua dal backstage alle strade assolate incontrando la sua comunità in una gioiosa polifonia di corpi in movimento. Un viaggio metaforico permeato da una danza soul sulle note di Crystalised dei XX. Stephen Galloway, direttore del movimento creativo, ha disegnato la coreografia. Marcell Rev (da Euphoria ) e Scott Sakamoto su una telecamera sempre al seguito, esplorano il infinite possibilità di luce, conferendo al video un gusto cinematografico vintage che evoca il fotogrammi dei film degli anni Ottanta. I colori vividi e radiosi del Valentino Rendez-Vous sembrano scontrarsi come pennellate con il territorio neutro e senza tempo.

Un'espressione artistica e un'apertura al mondo.

Il backstage, ideato da Happy Massee, è una fabbrica in mezzo a uno studio fotografico e un intimo loft. È il luogo interiore dove lavora, dialoga la comunità della campagna e condivide momenti di joie de vivre. Nel continuo capovolgimento della produzione e making of tutti gli artisti sono attori della campagna e allo stesso tempo spettatori, compresi Pierpaolo Piccioli assieme allo stilista Law Roach. La strada entra nella maison con un'umanità diversa e magnetica. (ANSA).