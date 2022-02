Benedetta Bruzziches, una borsa ispirata a Monica Vitti

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Ricordando la fisicità di Monica Vitti vengono subito in mente i suoi occhi verdi da gatta miope, le labbra carnose e rosse, i capelli biondo rame. Di certo è iniziato tutto in quel preciso istante: una parrucca che non era lei, le parole d'amore e gelosia, ridere, piangere, nascere e morire. Ma forse Benedetta Bruzicches, designer di borse di lusso, ha solo voluto rendere omaggio alla grande attrice italiana, scomparsa di recente, alla riservata musa di Michelangelo Antonioni, portatrice, suo malgrado, anche di uno stile inconfondibile nel vestire e nel pettinarsi.

La borsa assomiglia alla sua iconica ispiratrice anche nella scelta dei colori, oro, verde e rosa fragola: ama essere abbracciata, stretta, con la sua morbidezza e rotondità delle forme, esaltate da un corpo in raso di seta cucito a mano. Se la porti fuori per una serata al chiaro di luna e la tieni sottobraccio, con il suo vestito di rete di cristalli sa inondare gentilmente dei suoi tremolanti riflessi tutto il resto: è il suo modo di arrossire. (ANSA).