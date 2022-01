Spyder celebra la 'new normality'

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Quotidiano e speciale: per la stagione Autunno/Inverno 2022, Spyder ritrae una New Normality, in cui forze ed ispirazioni diverse convivono creando nuovi equilibri. In un momento ancora dominato dall'incertezza, il brand sportivo nato nel 2015 spiega di voler lanciare un messaggio di speranza e positività, immaginando un guardaroba per affrontare le sfide della vita.

La collezione "Coexistence" rielabora così i codici dell'abbigliamento sportivo, sfumando i confini tra sportswear e casualwear: materiali tecnici e performanti si accostano alla felpa e a tessuti in eco-pelliccia, una serie di capispalla sono indossati con pantaloni ampi o legging attillati, i tracksuit di ispirazione vintage diventano le nuove uniformi da città.

(ANSA).