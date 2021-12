L'Inter veste Moncler

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Nuova collaborazione per Moncler, che per i prossimi 3 anni sarà Official Formal Wear Partner del club calcistico FC Internazionale Milano. Il marchio, in una nota, spiega che vestirà la prima squadra dell'Inter, l'allenatore Simone Inzaghi e la dirigenza del club per gli impegni formali della stagione 2021-22, con una collezione di 15 capi e accessori nei colori simbolo dei Nerazzurri.

Lo stile dell'outerwear Moncler - viene spiegato - è interpretato con uno spirito rilassato e dinamico per un total-look che unisce stile disinvolto ed eleganza sartoriale.

Paolo Pellegrin, fotografo di Magnum, ha ritratto i giocatori Hakan Çalhanoğlu, Joaquin Correa, Denzel Dumfries, Edin Džeko, Lautaro Martinez e il coach Simone Inzaghi con i look della collezione.

Due capsule distinte, per i giocatori e il top management, caratterizzano la linea Inter x Moncler, che adatta una selezione di capi della Collezione Moncler Autunno/Inverno agli impegni formali della squadra. I capi principali sono personalizzati con un doppio logo ricamato e specchiato, formato dal patch feltrino di Moncler sul braccio sinistro e dall'emblema dell'Inter "IM" sulla destra. La collezione è completata da una serie di accessori coordinati che sintetizzano l'incontro tra i mondi del lusso e del calcio.

Una capsule di 5 modelli sarà disponibile in esclusiva da domani su Moncler.com in Europa. (ANSA).