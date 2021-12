La moda circolare di H con top model Gigi, Kaia e Normani

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - La nuova collezione di H&M, Innovation Circular Design Story, celebra due temi; sostenibilità e gioia. Realizzata utilizzando materiali riciclati e riciclabili all'avanguardia e con la massima attenzione all'adattabilità e all'utilizzo, la collezione evidenzia l'impegno di H&M per una forma di produzione più circolare.

Per celebrare questa nuova collezione, H&M ha collaborato con Normani Kordei, Gigi Hadid e Kaia Gerber, per abbracciare l'eccitazione e l'anticipazione della preparazione della festività natalizie. La collezione è l'ultimo drop di Innovation Stories, il concept di H&M incentrato su sostenibilità e innovazione, con attenzione al design ai materiali all'avanguardia. La capsule è pensata per chi ama sperimentare ed esprimersi attraverso ciò che indossa. Questa attitudine gioiosa si riflette anche nella campagna, scattata dal fotografo Rafael Pavarotti, intitolata "Just before the party starts". La collezione è stata creata dal team di design di H&M in collaborazione con lo stylist Ib Kamara, che ha contribuito come creative advisor e ha curato lo styling della campagna. Kamara e Pavarotti hanno dato vita alla loro visione dinamica e colorata della collezione.

La capsule sarà disponibile dal 9 dicembre in punti vendita selezionati e online sul sito di H&m. Normani, Gigi e Kaia, attraverso i loro post su Instagram, offriranno un'anteprima della collezione. Si scoprirà che l'abito di paillettes rosa è fatto di poliestere riciclato, o il completo dal taglio sartoriale, realizzato con fibre ricavate da materiali di scarto. La collezione è stata ideata utilizzando uno strumento di design chiamato Circulator, che permette ai team di designer di H&M di analizzare tutte le fasi del processo creativo dei capi, dall'aspettativa del ciclo di vita, ai materiali e alle strategie di design. Circulator è stato sviluppato da H&M Group per supportare l'azienda nel suo impegno per diventare più circolare e climate positive entro il 2040. H&M si ripropone, entro il 2025, di realizzare tutti i propri prodotti utilizzando Circulator. (ANSA).