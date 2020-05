Mango, l'1% incassi negozi a fondo' Oms Spagna

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Il marchio di abbigliamento spagnolo Mango donerà l'1% del ricavato dagli acquisti effettuati presso i negozi fisici al fondo solidale creato a sostegno dei gruppi e dei sistemi sanitari più deboli dell' Oms.

Lo annuncia una nota dell'ufficio stampa del marchio, dove si precisa che Mango "intensifica così il suo impegno nella lotta contro il Coronavirus diventando la prima azienda spagnola che collabora con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il brand destinerà l'1% del ricavato dalle vendite che si produrranno nei negozi fisici al Covid-19 Solidarity Response Fund, un fondo solidale che permette a individui, corporazioni, fondazioni e a altre organizzazioni in tutto il mondo di sostenere direttamente il lavoro globale della Oms per aiutare i paesi a prevenire, rilevare e dare risposta a questa pandemia. Le donazioni al Fondo dalla Spagna si effettuano attraverso la Fundación Empresa y Sociedad. L'iniziativa sarà portata avanti nei prossimi due mesi attraverso i punti di vendita fisici dell'Europa, Russia, Turchia e della città di New York, man mano che avverrà la riapertura. Dall'inizio della pandemia Mango ha contribuito direttamente a questa risposta globale con diverse iniziative.

Alla fine di marzo l'azienda ha donato due milioni di mascherine a diversi ospedali della Spagna attraverso il Ministero della Salute. Inoltre, il marchio ha messo la sua capacità logistica di distribuzione e produzione a disposizione delle autorità e ha confezionato 13.000 camici per il personale sanitario".

Il marchio Mango fondato nel 1984, è oggi uno dei principali gruppi di moda del mondo. Nata a Barcellona, dove si trova la sua sede centrale, ha 15.000 dipendenti e dispone di una vasta rete di distribuzione che si estende in 110 paesi. Nel suo Centro di Design "El Hangar" a Palau-solità i Plegamans vengono disegnati ogni anno oltre 18mila capi e accessori sempre in linea con le tendenze della stagione. L'azienda ha chiuso il 2019 con vendite pari a 2.374 milioni di euro. (ANSA).