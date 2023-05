'Love Comics', i grandi del fumetto contemporaneo a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 11 MAG - I grandi autori del fumetto contemporaneo saranno in mostra al Mar-Museo d'arte della Città di Ravenna dal 15 giugno al 30 luglio in occasione di 'Love Comics', titolo della seconda edizione di Coconino Fest, il festival della casa editrice bolognese che celebra la 'nona arte' del graphic novel mettendola in relazione con altre forme di espressione e di racconto: musica, arti figurative, letteratura, cinema e performance.

Il museo ospiterà quattro ampie mostre di tavole originali: due maestri scomparsi la cui opera continua ad affascinare le nuove generazioni, Andrea Pazienza e il giapponese Kazuo Kamimura, e due fumettisti tra i più amati e premiati della scena contemporanea, Manuele Fior e Paolo Bacilieri. Una quinta mostra collettiva accenderà i riflettori sui lavori di giovani autrici e autori esordienti scoperti e lanciati da Coconino Press: BeneDì (Benedetta D'Incau), Silvia Righetti e Rambo Pavone, a testimonianza della vivacità e pluralità di stili e storie narrate da una nuova, brillante generazione di autori che si è appena affacciata sulla scena.

Accanto alle esposizioni, nel weekend 15-18 giugno il Mar e altri spazi di Ravenna saranno teatro di un ricco programma di eventi, tra cui uno speciale omaggio ad Andrea Pazienza nel trentacinquesimo anniversario della morte con il reading 'Gli ultimi giorni di Pompeo' dello scrittore, cantante e musicista Emidio Clementi, leader dei Massimo Volume (venerdì 16 giugno), un incontro con il gruppo dei Super Amici per ricordare Tuono Pettinato, geniale e amato fumettista scomparso due anni fa (sabato 17 giugno), e vari appuntamenti con autrici e autori che presenteranno i loro romanzi a fumetti. Una curiosità: il nome della casa editrice deriva dalla contea di Coconino, nello Stato americano dell'Arizona, teatro delle fiabesche e ironiche avventure di "Krazy Kat" di George Herriman, uno dei primi capolavori del fumetto di inizio '900. (ANSA).