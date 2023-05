Manzoni in un inedito racconto illustrato in PaperManzoni

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, il 22 maggio 1873, arriva PaperManzoni, nuovo volume Disney dedicato all'autore de I Promessi Sposi e al suo celebre romanzo, in libreria per Giunti il 17 maggio.

Il libro, con un racconto inedito ispirato all'infanzia dello scrittore, firmato da Augusto Macchetto, con i disegni di Giada Perissinotto e Lorenzo Pastrovicchio, comprende anche la celeberrima parodia a fumetti del 1976 I Promessi Paperi e sarà presentato in anteprima con un firma copie il 18 e il 19 maggio al Salone del Libro di Torino e poi, il 24 maggio, a Casa Manzoni a Milano.

Ideato e sviluppato interamente in Italia, PaperManzoni è arricchito da una parte redazionale che introduce il lettore non solo a Manzoni, ma anche all'universo di ispirazione manzoniana che emerge dal racconto. Completa questa parte il ricco backstage, che mette in luce il processo che ha portato alla creazione delle illustrazioni e alla definizione dei loro colori di Andrea Cagol. La parodia I Promessi Paperi, che chiude il volume, è stata pubblicata sul settimanale Topolino nel 1976 ed è scritta da Edoardo Segantini con i disegni di Giulio Chierichini.

Nell' immaginario episodio di vita di Alessandro Manzoni, ambientato in PaperManzoni a cascina Costa, sulle sponde del Lago di Lecco, troviamo il piccolo Alessandro (Paperino) che torna in questi luoghi tanto amati insieme allo zio un po' burbero (Zio Paperone), per riabbracciare la sua governante Caterina (Nonna Papera), che si è occupata di lui fin da piccolo. Qui ritrova il caro amico Tonio (Paperoga), compagno di tante corse e avventure. I due, nel pieno di un autunno dorato, tra l'odore della nebbia e della polenta cotta nel camino, osservano una foglia che sembra proprio non volersi staccare dal ramo: "Sarà magica?" si chiedono. Amelia la fattucchiera, poco lontano, osserva la stessa foglia. Lei sa che è magica: fino a che non si staccherà, infatti, l'inverno non potrà cominciare. Questa foglia sarà proprio l'elemento simbolico e conduttore del racconto.

"In questo racconto, per gioco e con affetto, abbiamo riportato un giovane Alessandro Manzoni sui prati della sua infanzia e lo abbiamo circondato della magia provata da ogni bambino e ogni bambina di fronte al mondo" afferma Veronica Di Lisio, direttore di Divisione Disney ed editoriale per Giunti Editore. "Quando è arrivata la proposta di una storia su Alessandro Manzoni, mi è venuta subito voglia di spettinarlo un po'" spiega Augusto Macchetto e aggiunge: "tra le righe de I Promessi Sposi, si legge anche una gran voglia di ribellarsi, di fare proprio quello che non ti vogliono far fare". (ANSA).