Jim Field inaugura La Città dei giovani lettori

(ANSA) - FIRENZE, 03 MAG - Sarà Jim Field, pluripremiato illustratore inglese creatore delle immagini de Il maialino di Natale, best sellerfirmato dall'autrice di Harry Potter J. K.

Rowling, a inaugurare domani, a Villa Bardini a Firenze dove prosegue fino al 6 maggio, la 1/a edizione de La città dei giovani lettori, festival dedicato alla letteratura per bambini, ragazzi, adolescenti e young adult nato dal progetto La città dei lettori di Fondazione Cr Firenze e Associazione Wimbledon Aps con la direzione di Gabriele Ametrano. L'artista sarà protagonista di letture animate delle sue opere pubblicate dalla casa editrice Zoolibri, con illustrazioni live e firmacopie a seguire, affiancato da Farollo di Farollo e Falpalà, libreria premio Andersen a cui è affidata la programmazione del festival.

Tra le iniziative della giornata, tutte in programma il laboratorio di scrittura creativa sul giallo con Angelo Mozzillo, creatore della serie Detective Linus (Battello a Vapore), I libri accessibili, evento dedicato a insegnanti, genitori, bibliotecari ed educatori che vedrà dialogare Sante Bandirali, editore, scrittore e traduttore pluridecorato e Arianna Papini, arte terapeuta, pittrice, formatrice, docente di illustrazione all'Isia di Urbino e autrice di oltre 150 libri per ragazzi. Ancora, per gli alunni delle scuole ci sarà un incontro per gli alunni delle scuole con l'autrice dell'albo illustrato Il girotondo del carbonio (Editoriale Scienza) Isabella Giorgini mentre Arianna Papini, premio Andersen 2018 come miglior illustratrice per ragazzi, svelerà i segreti della natura scardinando gli stereotipi più comuni legati agli animali a partire dal suo libro Nessuno sa (uovonero) e Silvia Serreli risponderà alle piccole grandi domande che la vita pone ad ogni bambino tramite le avventure di Tea, ragazzina curiosa protagonista dell'omonima serie che ha raggiunto i 22 volumi (Giunti Editore). (ANSA).