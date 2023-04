Superman fa 85 anni e Panini Comics lo celebra

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Uno dei supereroi più amati al mondo festeggia un importante anniversario: nel 2023 sono infatti passati 85 anni dalla prima apparizione di Superman (nel fumetto Action Comics 1 pubblicato il 18 aprile 1938 e con data di copertina giugno 1938). Nato dal genio creativo di Jerry Siegel e con i disegni del talentuoso Joe Shuster, la storia di Superman ha continuato ad appassionare lungo tutti questi anni milioni di fan in tutto il mondo, che hanno seguito le sue avventure tramite i fumetti e sul piccolo e grande schermo. Per celebrare il compleanno di Clark Kent, Panini Comics propone una rosa di volumi imperdibili per ripercorre nel dettaglio gli 85 anni di storia dell'eroe più grande di sempre. Il grande libro di Superman è il volume antologico che raccoglie tutte le avventure che hanno segnato l'evoluzione dell'Uomo d'Acciaio nel corso degli anni. Dall'esordio del 1938 alla rinascita del 2016, senza dimenticare le apparizioni in radio e sugli schermi di TV e cinema. Un grande volume che oltre a celebrare i creatori originali, ricorda tutti gli autori e i disegnatori più famosi che hanno lavorato sulle storie dell'Uomo del Domani, da John Byrne a Frank Miller, passando per Grant Morrison, Alex Ross e David Goyer. (ANSA).