E' morto Peter Usborne, l'editore dei bambini

E' morto, a 85 anni e mezzo, Peter Usborne, fondatore della Usborne Publishing, la casa editrice per bambini di fama mondiale, con sede a Londra. Ne dà notizia la stessa casa editrice della "mongolfiera", da lui fondata nel 1973 e nominata Children's Publisher of the Year ai British Book Awards nel 2012 e 2020. Usborne si è spento "serenamente" a casa "circondato dall'affetto dei suoi cari" annuncia la casa editrice che lo ricorda come "un genio, nel vero senso della parola. La sua genialità era pari solo alla sua determinazione nel rendere i libri accessibili a tutti i bambini". Ogni anno vengono pubblicati 350 nuovi titoli e ci sono più di 12.000 libri in stampa nel mondo, pubblicati con il nome Usborne e l'iconico logo mongolfiera, marchio della casa editrice. I libri Usborne sono stati tradotti in oltre 137 lingue e dialetti.



Usborne è stata anche nominata Independent Publisher of the Year agli Independent Publishing Awards nel 2014 e Private Business of the Year nel 2015. Usborne lascia la moglie Wendy, i figli Martin e Nicola, quest'ultima amministratrice delegata della casa mentre Martin gestisce la propria casa editrice, Hoxton Mini Press. Peter e i due figli hanno fondato e gestito la Usborne Foundation, un'associazione di beneficenza no profit a stampo familiare che, attraverso ricerca, design accattivante e tecnologia, affronta temi importanti, dall'alfabetizzazione al benessere psico-fisico, tramite il gioco: Teach Your Monster (teachyourmonster.org), è uno dei principali beneficiari della fondazione e crea giochi di apprendimento, come Teach Your Monster to Read, pluripremiato e due volte nominato ai Bafta, bestseller sull'Apple App Store, con oltre 300 milioni di riproduzioni in tutto il mondo e oltre 2 milioni di bambini che ci giocano ogni mese. Sin dalla sua fondazione nel 1973, diverse generazioni di bambini sono cresciuti leggendo e prendendo ispirazione dai libri Usborne che hanno sempre avuto la caratteristica di attrarre direttamente i piccoli lettori e di incoraggiare i bambini a scoprire il mondo in prima persona.