Sofia Express, alla scoperta della filosofia con Matteo Saudino

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - MATTEO SAUDINO, SOFIA EXPRESS (SALANI, PP 192, EURO 14.90) Una gita indimenticabile su un bus speciale, mosso dalla curiosità e non dal gasolio e guidato dalla dea greca Diotima in felpa rossa, jeans e scarpe da ginnastica. Arriva in libreria il 28 marzo per Salani 'Sofia Express' del torinese Matteo Saudino, l'ideatore di BarbaSophia, il seguitissimo canale YouTube di divulgazione filosofia e storica, che da vent'anni insegna filosofia nei licei di Torino.

E' un'avventura per imparare che non esiste un'unica grande risposta alla domanda 'che cos'è la felicità?' ma tante piccole risposte possibili nella vita di ogni giorno. Cinque giorni, cinque filosofi, cinque lezioni sulla felicità in un viaggio sul Sofia Express con meta la Grecia.

"Quando prima vi dicevo che il Sofia Express è speciale, non scherzavo. Dovete sapere che il carburante che permette al pulmino di viaggiare è la curiosità! E chi più di voi dovrebbe esserne una fonte inesauribile? Allora fatevi sotto con le domande: inseritele nel serbatoio!" dice Saudino che ha pubblicato con Vallardi 'La filosofia non è una barba' e 'Ribellarsi con filosofia'.

Da un prof e divulgatore appassionato, un racconto per riflettere sulla felicità, sulla sua natura immateriale e su come ascoltare le voci dei pensatori del passato possa aiutare a comprendere il presente e il futuro.

'Provate a disegnare la felicità' è il compito che il maestro Paolo assegna ai ragazzi della quarta B. Sui loro fogli prendono forma alcuni degli infiniti modi possibili di essere felici: tenere per mano mamma e papà, mangiare un gelato con i nonni, ricevere in regalo un nuovo videogioco. Ma cosa succede se alcuni fogli restano in bianco perché qualcuno pensa di non averla mai vissuta la felicità, o che addirittura non esista? Succede che il maestro chiama in soccorso il Sofia Express per andare nell'antica Grecia, conoscere i filosofi in carne e ossa e rendersi conto che la filosofia può essere molto movimentata.

(ANSA).