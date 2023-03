Gribaudo e Festival Illustrada, nasce collaborazione

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAR - Prende il via la collaborazione fra Gribaudo Editore (Gruppo Feltrinelli) e il Festival Illustrada - libri per ragazzi scritti e disegnati, che si svolge ogni anno a Mondovì, in provincia di Cuneo. Lo ha annunciato Gribaudo in occasione della Bologna Children's Book Fair. La settima edizione del Festival, la prima con doppia firma Gribaudo e Illustrada, è in programma dall'8 al 10 settembre 2023. Per festeggiare questo nuovo percorso nasce la prima edizione del concorso per Illustratori esordienti "Il mio primo libro di Figure".

Il bando del concorso sarà disponibile a partire dal 13 aprile sul sito www.Illustrada.it.

Sarà possibile inviare le proposte entro il 31 luglio 2023.

Il primo classificato vincerà un contratto d'autore per la pubblicazione di un albo edito da Gribaudo. Le sue illustrazioni verranno esposte in una mostra personale all'interno del Festival Illustrada nell'edizione del 2024.

"Siamo particolarmente lieti di questa nuova sfida che ci porta a guardare al futuro e alla ricerca continua di nuovi illustratori da svelare e premiare. Uno dei punti di forza di Gribaudo è proprio quello di curare con particolare attenzione ogni aspetto della realizzazione di un libro e riteniamo di grande importanza anche la ricerca continua di nuovi illustratori con talento e di nuove forme espressive giovani e piene di energia" spiega Massimo Pellegrino, direttore editoriale di Gribaudo.

Il Festival Illustrada è un progetto di Illustrada Associazione Culturale, dedicato alle famiglie e agli appassionati di illustrazione e libri per ragazzi ricco di mostre, laboratori creativi gratuiti per bambini, letture ad alta voce e presentazioni, focalizzato sull'albo illustrato. La direzione artistica è curata dall'illustratore Marco Somà, presidente di Illustrada Associazione Culturale, vincitore del secondo Premio Letteratura Ragazzi di Cento e del Premio Andersen Miglior Illustratore 2019e da Cinzia Ghigliano, fumettista, illustratrice e docente che nella sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Andersen, il più recente nel 2016 con il libro "Lei. Vivian Maier" (Orecchio Acerbo).

"Con questo festival, Illustrada Associazione Culturale vuole dimostrare che leggere non è solo qualcosa legato alla scuola e alla didattica, ma che è, prima di tutto, un piacere e un momento di condivisione!" dice Somà. (ANSA).