Dautremer vince premio narrazione per immagini Strega Ragazzi

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - E' Rebecca Dautremer con 'Un attimo soltanto' (Rizzoli), nella traduzione di Francesca Mazzurana, la vincitrice del premio per la migliore narrazione per immagini dello Strega Ragazzi e Ragazze. Il Comitato scientifico ha annunciato il libro vincitore della seconda edizione del riconoscimento l'8 marzo alla Bologna Children's Book Fair 2023, al Caffè degli Illustratori, palcoscenico ideale per un premio che vede nelle immagini il suo fulcro. "Visivamente sorprendente, straordinariamente ricco di dettagli e di vita, di micro-situazioni narrative in cui perdersi e da mettere in relazione le une con le altre, 'Un attimo soltanto' è un manufatto editoriale unico e spiazzante: una narrazione polifonica d'abbagliante bellezza che invita a una sosta estatica in cui il piacere della visione e quello dell'ascolto delle parole misuratissime dell'autrice trovano un dinamico punto di equilibrio" spiega la motivazione del premio.

Il prossimo appuntamento del Premio Strega Ragazze e Ragazzi si svolgerà a maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove saranno rese note le longlist delle categorie di concorso 6+, 8+, 11+, selezionate sulla base dei libri proposti dagli editori, e sarà annunciato il Migliore libro d'esordio.

