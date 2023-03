BolognaRagazzi Award, nuova categoria di libri per piccolissimi

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAR - Il Premio BolognaRagazzi Award avrà una nuova categoria dedicata ai libri per i piccolissimi.

"Sarà inaugurata con l'edizione 2024 del Braw e sarà una categoria alla pari delle altre permanenti Fiction, Non Fiction, Opera Prima, quindi non una categoria speciale" ha annunciato Elena Pasoli, exibition manager di Bcbf.

"I dati che ha presentato alla Bologna Children's Book Fair l'Associazione Italiana Editori secondo i quali il 70% dei bambini si avvicina al libro tra gli 0 e i 3 anni ci hanno dato la spinta finale. Non ero ancora così convinta di aprire una nova categoria ma quando ho sentito questi dati ho pensato fosse arrivato il momento. E visto che le grandi imprese partono anche dai grandi annunci ho approfittato dell'incontro organizzato da Aie per lanciare questo nuovo premio" ha spiegato all'ANSA la Pasoli. E ha ricordato: "nel 2019 dedicammo la categoria speciale del nostro BolognaRagazzi Award ai libri per i piccolissimi. Fu un anno stupendo, scoprimmo dei veri e propri gioielli editoriali e avemmo la conferma dell'impegno enorme che gli editori da tutto il mondo stavano profondendo proprio su questa categoria di libri. La collezione completa dei libri che erano pervenuti per la selezione ci è stata richiesta da tante realtà internazionali e l'abbiamo presentata con grande successo alla nostra Fiera del Libro per Ragazzi di Shanghai. Già allora pensammo che avremmo dovuto lavorare ancora di più su questo tema. Poi venne la pandemia e ci siamo dedicati ad altri nuovi progetti - perché non ci siamo fermati in quei due anni -, ma in questo momento anche vedendo la produzione editoriale in tutto il mondo ci siamo di nuovo convinti di dover lavorare su questo".

"Per questo risultato eccezionale va riconosciuto il merito ai genitori, alle giovani coppie che hanno un approccio diverso al libro rispetto a quelle di una generazione fa. Sono genitori molto interessati a offrire ai loro piccoli libri di qualità, quindi sono molto attenti all'aspetto del design editoriale del libro e soprattutto sono molto convinti che per crescere lettori sia importante agire fin da quando i bambini sono piccolissimi.

Se come diceva la grande illustratrice Kveta Pacovska, mancata poche settimane fa, è vero che il libro è la prima galleria d'arte che un bambino visita, con questa consapevolezza è bello che ci siano così tanti libri così preziosi, belli e accurati nel design e nell'illustrazione proprio per i bambini piccolissimi". (ANSA).