Andrea Antinori vince premio Internazionale Fundación Sm-Bcbf

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAR - L'illustratore italiano Andrea Antinori vince l'edizione 2023 del Premio Internazionale d'Illustrazione Bologna Children's Book Fair - Fundación Sm.

Istituzione educativa senza scopo di lucro attiva da oltre quarantacinque anni nello sviluppo di progetti educativi e culturali e nella promozione del libro per ragazzi in Spagna e in America Latina, Fundacion Sm con Bcbf ha istituito nel 2009 il premio, con la finalità di "scoprire, incoraggiare e sostenere nuovi talenti dell'illustrazione". Rivolto agli artisti under 35 anni già selezionati per la Mostra Illustratori, il premio offre al vincitore un assegno di 15mila euro con l'intento di garantirgli la tranquillità per creare, in un anno, un albo illustrato che verrà pubblicato e lanciato sul mercato mondiale dalla casa editrice spagnola Sm. "Le illustrazioni di Andrea sono magnetiche. Entriamo immediatamente in contatto con i suoi personaggi forti, divertenti e pieni di sense of humour. Dietro un'apparente leggerezza e semplicità intravediamo una grande maestria dell'autore. La limitata gamma di colori e di forme delineate con pochi tratti dà vita a una espressione grafica vibrante che ci ricorda le luci della città" spiega la motivazione unanime della giuria. Gli originali delle illustrazioni del libro vengono poi presentati in una mostra personale nell'edizione successiva della Bologna Children's Book Fair. Il premio è stato annunciato l'8 marzo al Caffè Illustratori della fiera. La giuria era composta quest'anno da Monica Bergna (Alboroto Ediciones, Messico), Lara Peces (SM Madrid, Spagna), Nina Wehrle/ It's Raining Elephant (illustratrice, Svizzera). Antinori vive a Bologna e ha studiato Graphic Design e illustrazione all'Isia (Urbino, Italia) e alla Escola Massana (Barcellona, Spagna). Dal 2013 collabora come illustratore con case editrici italiane e straniere. Nel 2021, 2020 e 2017 è stato selezionato per la Mostra Illustratori. Nel 2017 ha vinto il Premio Andersen italiano per il 'Miglior libro 6/9 anni' e nel 2019 il Premio 'Miglior libro illustrato internazionale' alla Fiera del Libro di Shanghai per il libro La grande battaglia pubblicato da Corraini come gli altri suoi titoli. (ANSA).