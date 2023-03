ANSA/ Calvino a fumetti e grande mostra a Fiera ragazzi

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 04 MAR - I personaggi, i luoghi e le suggestioni delle opere di Italo Calvino, da Marcovaldo, al Barone rampante, dal Cavaliere inesistente al Sentiero dei nidi di ragno in 120 illustrazioni di 60 artisti famosi e da scoprire. E per la prima volta è in arrivo 'Il barone rampante' a fumetti. Nel centenario della nascita, il 15 ottobre 1923, lo scrittore italiano tra i più amati, letti e tradotti, viene festeggiato alla Bologna Children's Book Fair 2023 con una mostra speciale 'Eccellenze Italiane. Figure per Italo Calvino' e ricordato con una nuova serie di albi illustrati dedicati alle sue fiabe pubblicati da Mondadori come il catalogo bilingue dell'esposizione.

Curata da Accademia Drosselmeier/Cooperativa Giannino Stoppani - promossa da Regione Emilia-Romagna con Bologna Children's Book Fair e sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 'Eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino' raccoglie 120 opere di illustratrici e illustratori che si sono cimentati nella trasposizione grafica dei romanzi e delle fiabe di Calvino. Divisa in due parti l'esposizione propone le tavole di artisti affermati come Fabian Negrin, Alessandro Sanna e Roger Olmos, Emanuele Luzzati, Desideria Guicciardini, Giulia Orecchia e dei 30 vincitori di un grande contest internazionale tra cui Francesca Ballarini con 'Il cavaliere inesistente' e Tzu-Chun Chang con 'Il barone rampante', curato da Bcbf. E' un viaggio nel mondo di Calvino, in cento anni di parole, storie e libri che non hanno finito di dire quel che hanno da dire, riprendendo la felice definizione di libro classico formulata da Calvino stesso, che oggi suona come un'auto profezia.

La mostra è visitabile dal 6 marzo anche sul portale Bcbf Galleries e sul sito della fiera che si svolgerà dal 6 al 9 marzo. Poi verrà presentata a Castiglione della Pescaia e a Battipaglia e partirà quindi per un lungo tour internazionale grazie alla collaborazione con il network degli Istituti Italiani di Cultura di tutto il mondo.

A Calvino che amava e conosceva bene la storia dell'illustrazione italiana. sarà dedicato in fiera anche un incontro con grandi illustratori e alcuni dei vincitori del contest tra cui Alessandro Sanna, Rotraut Susanne Berner, Vera Gereke Sara Colaone e Silvana Sola. Tra gli appuntamenti anche 'Reinventare Calvino: la parola ai traduttori', un carosello con i traduttori che hanno fatto viaggiare in altre lingue i libri di Calvino.

Per i ragazzi e le ragazze, e non solo arrivano per Mondadori l'albo illustrato dedicato a Cola Pesce, una fiaba di mare illustrata da Simona Mulazzani , vincitrice nel 2008 e nel 2016 del Premio Andersen -Il mondo dell'infanzia, in cui "ogni sogno di libertà , ogni argine superato assomiglia alle profondità del mare di Messina, piene di civiltà sepolte, pesci fantastici, insondabili rivoluzioni" come scrive Mario Desiati nella quarta di copertina. C'è anche l'albo di una fiaba tutta da ridere 'Giufà e la statua di gesso' illustrata da Fabian Negrin che è uno dei personaggi "preferiti della mia infanzia e anche di adesso" racconta Nadia Terranova nella quarta di copertina. Ma la grande attesa è per il primo adattamento a fumetti del romanzo più amato di Italo Calvino, 'Il barone rampante' nell'invenzione fantastica nata dallo sguardo e dalla matita incantata di Sara Colaone che sarà in libreria il 21 marzo.

Seguiranno altre due trasposizioni: a ottobre Il visconte dimezzato a fumetti, nell'adattamento di Lorenza Natarella e a inizio 2024 Il cavaliere inesistente a fumetti, nell'adattamento di Sualzo e Silvia Vecchini. A maggio ci sarà anche il restyling della collana Oscar Junior con tra i primi titoli di Calvino in uscita la Trilogia degli antenati, Il sentiero dei nidi di ragno, Marcovaldo, L'Orlando furioso di Ariosto raccontato da Calvino, Il principe Granchio e altre fiabe italiane, L'uccel Belverde e altre fiabe italiane. (ANSA).