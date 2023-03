ANSA-FOCUS/Ucraina, voce editori e illustratori a Fiera ragazzi

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 04 MAR - Piegata dalla guerra, dolorante, ma anche forte e ancora fiera, unita come mai prima. Appare così l'Ucraina, a un anno dalla guerra, nella mostra 'Ukraine Illustrated' , una selezione di opere di artisti ucraini che offrono il ritratto del loro Paese per come è diventato nel corso degli ultimi 12 mesi. Organizzata dall'International Book Arsenal Festival e dal Pictoric Illustrators Club, che a partire dall'invasione russa del 24 febbraio 2022 ha iniziato a raccogliere poster realizzati da illustratori e graphic designers, restituisce il ritratto di quanto sta accadendo in Ucraina, oltre a storie personali, a messaggi anti-guerra e ad appelli di aiuto al Paese. L'esposizione si potrà vedere alla Bologna Children's Book Fair, dal 6 al 9 maggio a Bologna, in un'anteprima allestita al Centro Servizi della fiera, come richiamo per tutti a recarsi in visita alla collezione completa, esposta all'Illustrators Survival Corner e online su Bcbf Galleries.

È grazie all'impegno sinergico tra Bcbf, l'International Book Arsenal Festival e l'Ukrainian Book Institute che i libri delle case editrici ucraine sono arrivati sui tavoli del BolognaRagazzi Award 2023, ed è grazie a questa stessa collaborazione - assieme al Pictoric Illustrators Club - che la fiera ospita 'Ukraine Illustrated'.

Oltre alla mostra, l'8 marzo in fiera ci sarà il panel 'Ukrainian Illustration. Experiencing the War' durante il quale l'artista Oleg Gryshchenko, l'illustratrice Anna Sarvira, il duo Romana Romanyshyn e Andriy Lesiv di Art Studio 'Agrafka' Ucraina, moderati da Yuliia Kozlovets, direttrice dell'International Book Arsenal Festival Ucraina, cercheranno risposte a molte domande attuali. Com'è vivere in stato di guerra, com'è essere ucraini oggi? Come si trova l'ispirazione? Come si continua a lavorare, come può un'opera d'arte trasformarsi persino in arma? In "Children's books from Ukraine: working during Russia's full-scale invasion of Ukraine" anche il racconto, dopo l'assenza del 2022 e il ritorno a Bologna di alcuni editori ucraini su com'è stato vivere questi ultimi dodici mesi e se sono stati pubblicati nuovi libri e nuove storie per bambini o meno.

Grande attenzione all'Ucraina anche nell'inziativa 'Tales of EUkraine' (TEUk), il programma lanciato dalla Federazione degli editori europei e dall'Istituto ucraino del libro (Ubi), in coordinamento con una partnership di sei associazioni nazionali di editori in Europa tra cui l'Associazione Italiana Editori, che vedrà il via proprio durante la Bcbf all'incontro del 6 marzo 'Tales of EUkraine: Sharing Stories', organizzato con il supporto di Bologna Children's Book Fair e BolognaBookPlus.

Finanziato dal programma Europa Creativa dell'Unione Europea, TEUk è un progetto che mira a stampare e distribuire ai bambini ucraini sfollati in diversi Paesi europei edizioni bilingue di libri ucraini per bambini e ragazzi, grazie a un catalogo che arriverà a contenere oltre 100 titoli che spaziano dalle fiabe alla saggistica. Il catalogo sarà disponibile online per l'acquisto in diversi territori europei a partire dal 6 marzo.

