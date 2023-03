Raccontastorie Faba a Children's Book Fair con 100 personaggi

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - E' arrivato a oltre 100 Personaggi sonori, in quattro diverse lingue (italiano, francese, spagnolo castigliano e catalano) e oltre 20 tra partner editoriali e licensor, il raccontastorie Faba che avvicina i bambini agli audiolibri con un'ottica sempre più educational. I nuovi progetti della startup trevigiana, nata nel 2019, nel mercato edutech saranno presentati alla Bologna Children's Book Fair, dal 5 al 9 marzo.

Tra i partner editoriali e licensor attivi sui diversi mercati, Giunti, Franco Cosimo Panini Editore, Penguin Random House, Edizioni Piemme, Grupo Edebé, Anaya, Didier Jeunesse, Paramount, Magic Light e Zag. Le licenze a catalogo sono le più svariate e includono sia personaggi che derivano dai classici della letteratura come Giulio Coniglio, Nuvola Olga, Il Gruffalò, Snoopy, Geronimo Stilton, Il piccolo Bruco maisazio, sia i protagonisti di alcune tra le più celebri serie in animazione come Peppa Pig e Masha & Orso.

Secondo un sondaggio di Faba sono oltre 100.000 le famiglie che scelgono il raccontastorie. Il 94% dei genitori dichiara che riduce il tempo che i figli trascorrono davanti agli schermi, l'80% che viene utilizzato quotidianamente e l'89% lo definisce come educativo.

Per sottolineare l'importanza dell'area educational nelle scelte aziendali, da novembre 2022 Faba collabora con cinque professioniste dell'età evolutiva - due pedagogiste, due neuropsicologhe e una logopedista - che stanno mappando il catalogo di contenuti allo scopo di categorizzarlo sulla base di aree di sviluppo ed età e definire un vero e proprio percorso di crescita da proporre ai bambini che lo utilizzano.

"Faba non è solo un prodotto per raccontare storie, è molto di più: è l'opportunità di creare attività educative che possano davvero tirare fuori le risorse, coinvolgere i bambini e accompagnarli nel loro percorso di crescita. La bellezza di Faba sta proprio nella semplicità dei suoi prodotti, privi di schermi e facili da utilizzare in autonomia dai bambini. Far parte di questo team è un'opportunità per diffondere ancora di più gli obiettivi educativi dei prodotti Faba" afferma Veronica Aureli, pedagogista del team di esperte di Faba.

Recente anche il lancio di Faba in classe, il progetto pensato per le scuole a supporto della progettazione didattica.

L'utilizzo di Faba in ambito prescolare e scolare ha come obiettivi quello di ri-educare all'ascolto e alla relazione, senza il disturbo del canale video e di fornire ad insegnanti ed educatori un supporto nella routine scolastica e di preparazione delle lezioni attraverso la proposta di kit tematici dedicati.

(ANSA).