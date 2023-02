30 anni Il Castoro, editore della Schiappa punta al fumetto

Festeggia trent'anni di editoria indipendente, dal cinema ai libri per bambini e ragazzi, Il Castoro che ha preso una direzione sempre più forte verso il mondo del fumetto, "rimanendo in ascolto dei cambiamenti".

Cercando di "intercettarli molto presto, a volte per primi, e continuando a pubblicare ciò che sia di grande qualità, ma che possa arrivare davvero ai ragazzi" dice all'ANSA l'amministratrice delegata Renata Gorgani.

E' il 13 febbraio 1993 quando un gruppo di amici cinefili rileva la storica collana Il Castoro Cinema de La Nuova Italia, per scongiurarne la chiusura e fonda una casa editrice che porta il nome della collana. Nasce così Editrice Il Castoro che ha ora un catalogo di oltre 490 titoli dedicati al cinema - tra cui per l'appunto la storica collana "Il Castoro Cinema" di 235 monografie di registi firmate dai più importanti studiosi e critici cinematografici in Italia - e oltre 800 titoli in area ragazzi. Un catalogo storico che per la prima volta sarà pubblicato e festeggiato alla Bologna Children's Book Fair, dal 5 al 9 marzo.

La casa editrice italiana di Diario di una Schiappa di Jeff Kinney, oggi primo editore indipendente nel mercato ragazzi, in 30 anni ha visto cambiare il modo di fare editoria e il mondo fuori. "Sono cambiati anche i ragazzi. Abbiamo cominciato a fare fumetti, che sono diventati una componente molto importante, con un'autrice davvero bestseller, Raina Telgemeier, nel 2014.

Adesso ne abbiamo un'ottantina in catalogo. Sono diventati fondamentali anche i social sia dal punto di vista degli autori, sia perché il metodo di comunicazione con i ragazzi è questo" spiega Gorgani. "La Schiappa sono più di 16 anni che la pubblichiamo, abbiamo venduto 6 milioni e mezzo di copie in Italia. In tutto il mondo le vendite si avvicinano ai 300 milioni. A vedere ora questo successo, la cosa più importante è stata sdoganare l'oggetto libro in mano a tanti ragazzini, ma anche tante ragazzine, che non amano leggere. Questo per noi è il grande traguardo. Subito dopo Diario di una Schiappa abbiamo cominciato a pubblicare i Diari di Nikki che sono 14 titoli.

Sempre una serie americana, molto illustrata, con poco testo, tutta per le ragazze, che da sola fa il fatturato di una casa editrice" spiega la presidente Pico Floridi.

"La Schiappa non è stato un caso, quando la abbiamo trovata dall'editore americano in qualche modo abbiamo riconosciuto un tipo di libro che stavamo cercando: narrativa molto illustrata per andare incontro ai lettori più deboli. Questo successo travolgente è stato precursore dei graphic novel e dei fumetti che abbiamo fatto in seguito" racconta Pico Floridi.

Tra gli autori italiani bestseller Pierdomenico Baccalario, Luigi Ballerini, Elena Castiglioni, Francesco D'Adamo, Susanna Mattiangeli e Marta Palazzesi. Alla Fiera di Bologna si guarda al futuro con un momento di festa, il 7 marzo, con tutti i grandi autori italiani de Il Castoro che in un incontro-gioco dovranno sfidarsi su quale sarà la letteratura dei ragazzi nei prossimi anni. "Cercare di intercettare i cambiamenti e di essere innovativi è la nostra filosofia. Un'altra delle iniziative per Bologna è un catalogo per le scuole con un inserto su come si fa un libro che noi chiamiamo 'mostra portatile' per suggerire agli insegnanti di stampare queste pagine e di appenderle nelle classi e corridoi" spiega la presidente.

Negli ultimi anni Il Castoro si è affacciato anche alla narrativa young adult, con il marchio HotSpot che ha al suo interno voci di autori internazionali tra i più interessanti del panorama contemporaneo e titoli che sono stati al centro di alcuni tra i più importanti fenomeni editoriali mondiali, come il caso nato da BookTok de 'L'ultima notte della nostra vita' di Adam Silvera. "Abbiamo imparato che cos'è fare un libro per ragazzi traducendo dall'estero. Adesso la nostra produzione è per il 50% di titoli italiani. Certamente l'editoria per ragazzi italiana negli ultimi 20-30 anni ha fatto un salto di qualità importante tanto che adesso in Europa siamo molto forti" sottolineano Gorgani e Floridi. Le iniziative per i 30 anni proseguono tutto l'anno con pubblicazioni e iniziative speciali tra cui un'uscita simbolica di ritorno alle origini che vedrà a metà marzo in libreria 'Garbo' di Robert Gottlieb, una biografia appassionante su Greta Garbo. E tra le novità ragazzi, il nuovo romanzo di Pierdomenico Baccalario.