Dal 6 al 9/3 Bologna Children's Book Fair che compie 60 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 27 FEB - Bologna Children's Book Fair, la fiera del libro per ragazzi, compie 60 anni. Portati benissimo tanto da scandire, nello slogan scelto per la manifestazione, 'still rocking', 'ancora sulla cresta dell'onda'. Dal 6 al 9 marzo oltre 1400 espositori provenienti da 90 Paesi del mondo si sono dati appuntamento sotto le Due Torri per dare vita a 325 eventi insieme a BolognaBookPlus e Bologna Licensing Trade Fair/Kids, le due manifestazioni che fanno della città la capitale del copyright.

Tanti gli appuntamenti, tra cui 'Eccellenze Italiane. Figure per Italo Calvino', un omaggio allo scrittore attraverso le opere di 120 illustratori ispirate ai suoi libri. Spazio anche a 'Ukraine illustrated', mostra dedicata agli artisti ucraini che raccontano il primo anno di guerra.

Bologna Children's Book Fair sarà l'occasione per fare il punto sul futuro e il presente dell'editoria globale: dalla censura nei libri per bambini - con ospite, tra gli altri, l'autore statunitense David Levithan - all'opportunità di aggiornare o meno le opere di autori del passato, tra cui le opere dello scrittore britannico Roald Dahl.

Spazio anche all'intelligenza artificiale, alla parità di genere con PublisHer, il movimento fondato dall'editrice Bodour Al Qasimi per portare la parità di genere nell'editoria mondiale. Dal 1 marzo al 5 maggio, in parallelo nel territorio della città metropolitana di Bologna si svolgerà BOOM!, che porterà in città oltre 35 mostre e 120 eventi in 70 differenti spazi. I grandi autori, inoltre, visiteranno le scuole bolognesi incontrando oltre 2mila bambini e bambine. Tanti gli ospiti, tra cui Beatrice Alemagna, Rébecca Dautremer, Camille Jourdy, Lolita Séchan e tanti altri. (ANSA).