FuturoPresente, la cultura tra Olanda e Italia per i giovani

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Al via FuturoPresente, un anno di cultura per le nuove generazioni nel segno della cooperazione tra Paesi Bassi e Italia. L'iniziativa speciale dell'Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia e di quattro grandi istituzioni culturali olandesi (Performing Arts Fund NL, Dutch Foundation for Literature, Dutch Cultural Participation Fund, SeeNL) ha come obiettivo quello di "far conoscere al pubblico italiano il meglio della produzione artistica olandese per l'infanzia e l'adolescenza, mettendo in rete operatori ed esperienze nei due Paesi e contribuendo a un'idea di cultura più inclusiva". Il programma si articolerà per tutto il 2023 con nucleo centrale circa 30 festival e organizzazioni italiane di primissimo piano. Si partirà il 3 marzo al Teatro Telaio di Brescia con Hermit della Simone de Jong Company (che due giorni dopo farà tappa anche al Teatro di Bomporto, circuito Ater) per poi proseguire alla Children's Book Fair di Bologna (6-9 marzo) con un focus sull'illustrazione per ragazzi e gli incontri con Enne Koens e Annet Schaap nel quadro di Boom! Crescere nei libri. Nei Paesi Bassi, una lunga tradizione riconducibile a Erasmo da Rotterdam e Johan Huizinga vuole che bambine, bambini, ragazzi e ragazze non siano guardati dall'alto in basso, ma ascoltati e presi sul serio. Quest'idea si riflette in un particolare approccio all'educazione ma anche nella qualità artistica. Nel fitto calendario: Il Bergamo Film Meeting (6-13 marzo) che presenterà il meglio dell'animazione olandese, il Teatro Betti di Casalecchio di Reno che ospiterà l'acclamatissimo Hold Your Horses di De Dansers (18 marzo). In cartellone all'Europa a San Marino/San Marino in Europa Film Festival (24-31 marzo), il commovente Bigman di Camiel Schouwenaar e la mostra 'Anne Frank, una storia attuale' (a Forlì a marzo e a Cesena ad aprile). Tra i partner già confermati: Salone del Libro di Torino, Internazionale Kids (Reggio Emilia), Giffoni Film Festival, Romaeuropa Festival, Festivaletteratura e Segni d'Infanzia (Mantova). Stretta la collaborazione con Bergamo e Brescia Capitali italiane della cultura 2023, che nel quadro del programma teatrale per famiglie CheSpettacolo! (settembre-dicembre) ospiteranno sei compagnie olandesi per altrettanti progetti cooperativi con partner locali. In cantiere anche una grande conferenza internazionale sull'educazione alla cultura in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento (ottobre). "Vista la vivacità del suo settore culturale e l'apertura verso le produzioni estere, l'Italia è il palco ideale per presentare opere olandesi rivolte a giovani e giovanissimi" spiega Willem van Ee, Ambasciatore dei Paesi Bassi a Roma. "Insieme ai nostri partner italiani e olandesi, creiamo momenti di vicinanza, divertimento, conoscenza reciproca, ma anche di riflessione su temi urgenti" sottolinea Mascha Baak, Console generale dei Paesi Bassi a Milano. (ANSA).